ГК «ЮгСтройИнвест» – 3-е в России, 1-е на Юге страны

4 Окт. 20:35 2018-10-04T20:35:16+03:00

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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» вошла в ТОП-3 застройщиков России по объему ввода жилья. Данные опубликованы на сайте Единого реестра застройщиков.

ГК «ЮгСтройИнвест» основана в 2003 году Юрием Ивановым.

Сегодня застройщик возводит жилые микрорайоны в трех субъектах Российской Федерации – Ставропольском и Краснодарском краях и Ростовской области.

«ЮСИ» по праву считается лидером в области строительства на Юге страны. За 15 лет активной работы, застройщик возвел 134 жилых дома, 5 торгово-офисных центра, 2 школы и 8 детских садов. В эксплуатацию сдано 2 900 000 квадратных метров недвижимости, а количество счастливых новоселов превысило 140 000 человек.