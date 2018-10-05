Финал футбольного чемпионата «Легенды Кубани» пройдет в Краснодаре

5 Окт. 08:31 2018-10-05T08:31:07+03:00

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Чемпионат стартовал 15 сентября, во всех муниципалитетах края выявили сильнейших футболистов. А предстоящем финале к ним присоединится команда из Краснодара.

- Первый турнир «Легенды Кубани» проводится по инициативе футбольного клуба «Урожай». В нем принимают участие парни 2006 года рождения. За игроками внимательно следят именитые специалисты. Возможно, именно сейчас мы наблюдаем рождение настоящих звезд футбола, - сообщил начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

В финальной серии турнира сыграют команды городов: Краснодара, Армавира, Сочи, Майкопа и Новороссийска, а также Павловского, Каневского и Красноармейского районов. Команда-победитель, кроме заветного Кубка, получит билеты на матч Лиги наций УЕФА Россия-Турция, который состоится в Сочи 14 октября.

Основные матчи турнира начнутся в 12.30 на стадионе «Кубань». Для зирителей вход сделали совершенно бесплатным, а еще приготовили сюрпризы и подарки. Болельщики смогут стать обладателями футбольной атрибутики и главного приза - iPhone Xs .