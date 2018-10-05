День первокурсника отметили в Геленджике

5 Окт. 09:18 2018-10-05T09:18:46+03:00

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Бывшие школьники прошагали от Лермонтовского бульвара до Центральной площади. Участие в мероприятии приняли ребята из четырех образовательных учреждений. В конце маршрута первокурсников ждали музыкальные и танцевальные номера от талантливой молодежи курорта. Студентов пришли поздравить представители городской администрации.

- Дорогие первокурсники, сейчас в вашей жизни наступает особенный, очень важный для вас период, когда вы можете проявить себя в разных направлениях деятельности, показать свои таланты и научиться быть самостоятельными. Впереди вас ждут несколько лет студенческой жизни, и я желаю, чтобы они запомнились вам только хорошими моментами и событиями, - сообщил заместитель главы курорта Денис Игнатьев.

Поздравления достались также педагогам и завучам учебных заведений. Их наградили благодарностями главы. А в качестве приятного бонуса всех участников события ждала экскурсия в «Сафари - Парк»