Хоккейный клуб «Сочи» уступил победу питерскому клубу

5 Окт. 09:56 2018-10-05T09:56:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередная игра прошла между ХК «Сочи» и питерским СКА. На домашней арене Кубанского клуба разгорелись нешуточные страсти. Первую шайбу забросил питерский нападающий Никита Гусев, в этом ему помогли Павел Дацук и Херсли Патрик. Уже в конце первого периода сочинцы смогли отыграться, шайбу в ворота соперника закатил Степан Староков с передачи Эрика О’Делла.

Второй период совсем не радовал болельщиков местной команды. На пятой минуте гол, с подачи Артема Зуба и Никиты Гусева, в ворота сочинской команды забил Александр Барабанов. Менее чем через 4 минут ситуация повторилась, шайба вновь оказалась в воротах ХК «Сочи», автором победного гола стал нападающий Алексей Бывальцев.

В третьем периоде игра не преподнесла сюрпризов и закончилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В Континентальной хоккейной лиге сыгран очередной тур, в котором петербургский хоккейный клуб СКА играл на выезде с «Сочи». Встреча на ледовой площадке в Адлере завершилась победой армейцев со счетом 3:1.