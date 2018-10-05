2018-10-05T09:56:36+03:00
Спорт

Хоккейный клуб «Сочи» уступил победу питерскому клубу

Матч закончился со счетом 3:1
Юлия ДУБИНА
Поделиться:
Фото: ХК "Сочи"Фото: ХК "Сочи"
Изменить размер текста:

Очередная игра прошла между ХК «Сочи» и питерским СКА. На домашней арене Кубанского клуба разгорелись нешуточные страсти. Первую шайбу забросил питерский нападающий Никита Гусев, в этом ему помогли Павел Дацук и Херсли Патрик. Уже в конце первого периода сочинцы смогли отыграться, шайбу в ворота соперника закатил Степан Староков с передачи Эрика О’Делла.

Второй период совсем не радовал болельщиков местной команды. На пятой минуте гол, с подачи Артема Зуба и Никиты Гусева, в ворота сочинской команды забил Александр Барабанов. Менее чем через 4 минут ситуация повторилась, шайба вновь оказалась в воротах ХК «Сочи», автором победного гола стал нападающий Алексей Бывальцев.

В третьем периоде игра не преподнесла сюрпризов и закончилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В Континентальной хоккейной лиге сыгран очередной тур, в котором петербургский хоккейный клуб СКА играл на выезде с «Сочи». Встреча на ледовой площадке в Адлере завершилась победой армейцев со счетом 3:1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»