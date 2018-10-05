В Краснодарском крае оплату курортного сбора проконтролируют ревизоры
Многие отпускники, приезжающие на Черноморское побережье погреть косточки, отказываются платить сбор.
- Мотивируют это тем, что уже заплатили за путевку, с которой объект размещения отчислит налоги, - объясняют в Ассоциации туроператоров России. - Есть и те, кто считает, что приезжая в отель по системе «все включено», уже освобожден от каких-либо дополнительных расходов.
Потому на Кубани начнут работать ревизоры. В их обязанности будет входить контроль за оплатой курортного сбора. Таким образом, у проверяющих появится право подходить к отдыхающим и потребовать у них квитанцию.
У ревизоров с собой будут специальные удостоверения, которые они обязаны предъявить по первому требованию туристов.
- Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей, - гласит закон «Об административных правонарушениях» Краснодарского края.
Предпринимателям и юридическим лицам за нарушения порядка и сроков исчисления курортного сбора грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.