В Краснодарском крае оплату курортного сбора проконтролируют ревизоры

5 Окт. 10:37 2018-10-05T10:37:31+03:00

Визит проверяющих будет в тех случаях, когда от гостиницы поступит сигнал об отказе гостя рассчитаться

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Многие отпускники, приезжающие на Черноморское побережье погреть косточки, отказываются платить сбор.

- Мотивируют это тем, что уже заплатили за путевку, с которой объект размещения отчислит налоги, - объясняют в Ассоциации туроператоров России. - Есть и те, кто считает, что приезжая в отель по системе «все включено», уже освобожден от каких-либо дополнительных расходов.

Потому на Кубани начнут работать ревизоры. В их обязанности будет входить контроль за оплатой курортного сбора. Таким образом, у проверяющих появится право подходить к отдыхающим и потребовать у них квитанцию.

У ревизоров с собой будут специальные удостоверения, которые они обязаны предъявить по первому требованию туристов.

- Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей, - гласит закон «Об административных правонарушениях» Краснодарского края.

Предпринимателям и юридическим лицам за нарушения порядка и сроков исчисления курортного сбора грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.