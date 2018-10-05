В Краснодаре устроят массовую утреннюю зарядку

5 Окт. 10:57 2018-10-05T10:57:16+03:00

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В краевом центре в воскресенье, 7 октября, на Театральной площади соберутся спортсмены и просто любители активного образа жизни. С 07:00 до 09:00 здесь пройдет массовая утренняя зарядка.

- В программе «#Зарядка_KRD» - динамические и статистические упражнения, в их числе: приседания, прыжки, отжимания, подтягивания, упражнения на мышцы спины и ног, - рассказывают в администрации города.

Кроме того, на площади пройдут показательные выступления профессиональных воркаут-спортсменов и инструкторов фитнес-танцев «Зумба».

- Мы приглашаем всех желающих стать участниками спортивного утра, - сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Напомним, зарядки на свежем воздухе проходят еженедельно. В Городском саду, в парке 30-летия Победы и Чистяковской роще занятия проходят в субботу с 9 утра. Тренировки абсолютно бесплатные, попасть на них может каждый.