В Анапе каменщик выиграл квартиру за два миллиона рублей

5 Окт. 11:25 2018-10-05T11:25:35+03:00

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В Краснодарском крае объявился очередной счастливчик, который выиграл в лотерею. Это 42-летний строитель-каменщик из Анапы Валерий Самусенко. Он стал обладателем квартиры за два миллиона рублей.

Как оказалось, победитель о своей победе узнал во сне. За месяц до розыгрыша ему приснилось, что он выиграл 300 тысяч рублей. Мужчина решил дождаться 300-го тиража лотереи и... бинго! Его билет оказался выигрышным.

- Не поверите, но я всегда очень тщательно смотрю на числа в билете. И самое главное для меня, чтобы не было номера 90. Признаться честно, даже не помню, откуда это пошло. Но в итоге эта традиция вошла в привычку, - признается Валерий Самусенко. - А еще стараюсь брать билеты, в которых цифра "4" встречается как можно чаще. Я просто родился четвертого октября, потому для меня это число счастливое.