В Сочи 20-летнего наркокурьера из Абхазии осудили за контрабанду метадона

5 Окт. 11:42 2018-10-05T11:43:26+03:00

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Пограничники задержали 20-летнего молодого человека из Абхазии на линии паспортного контроля МАПП «Адлер». Во время досмотра в его кофте и джинсах пограничники обнаружили метадон. Общий вес наркотиков, которые нашли у парня, - 1,56 граммов.

- Материалы проверки вместе с изъятым веществом отправили в сочинское УВД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю. - Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств».

За то, что молодой человек пытался провести наркотики через государственную границу, Адлерский районный суд приговорил подсудимого к заключению. Парню дали 5,5 лет колонии общего режима.