2018-10-05T11:44:46+03:00
Общество

ВТБ доведет число своих банкоматов в московском метро до 365

По итогам девяти месяцев 2018 года в банкоматах ВТБ, расположенных в столичном метрополитене, клиенты совершили около 51 млн операций на сумму более 28 млрд рублей
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ выиграл аукцион ГУП «Московский метрополитен» на право размещения в вестибюлях станций метрополитена 38 дополнительных банкоматов с функцией прямого пополнения карты «Тройка». Таким образом, количество АТМ ВТБ в метро достигнет 365 устройств. Банк планирует приступить к установке новых банкоматов в ноябре 2018 г.

По итогам девяти месяцев 2018 года в банкоматах ВТБ, расположенных в столичном метрополитене, клиенты совершили около 51 млн операций на сумму более 28 млрд рублей. Количество ежемесячных транзакций выросло с начала этого года более чем на 60%.

В банкоматах ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты «Тройка», при этом средства будут зачислены на баланс карты. С начала года пользователи зачислили на карту «Тройка» более 6,5 млн рублей.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничной сети – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Установка дополнительных банкоматов с функцией записи карт «Тройка» – это очередной совместный проект банка с транспортным комплексом Москвы, направленный на развитие услуг в данной сфере. Удобный интерфейс банкомата позволяет клиентам совершать банковские операции в минимальное количество кликов, в том числе осуществлять запись пополнений карт «Тройка», делая сервис простым и доступным в использовании».

Сегодня с помощью банкоматов ВТБ можно оплачивать более 200 различных услуг. Клиентам банка доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных услуг по выставленным счетам, транспортных штрафов, налогов и многое другое.

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