В Армавире пьяная пенсионерка зарезала сожителя дочери

5 Окт. 12:27 2018-10-05T12:28:40+03:00

От полученной травмы он скончался до приезда медиков

Изменить размер текста: A A

Трагедия случилась на улице Кирова в Армавире. Здесь 75-летняя пенсионерка на протяжении шести лет арендовала дом, в котором жила вместе со своей дочерью.

Не так давно молодая женщина привела своего 43-летнего кавалера. Во время застолья между пожилой матерью и сожителем дочери возник спор. Чтобы доказать свою правоту, слов пенсионерке не хватило, поэтому она взяла нож со стола и вонзила его в грудь мужчины.

От полученной травмы он скончался до приезда медиков.

- Следственным отделом по Армавиру было возбуждено уголовное дело в отношении 75-летней женщины по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Пенсионерка задержана, она уже дала показания следователю.

- Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, - добавляют в СУ СК по региону.