В Армавире пьяная пенсионерка зарезала сожителя дочери
Трагедия случилась на улице Кирова в Армавире. Здесь 75-летняя пенсионерка на протяжении шести лет арендовала дом, в котором жила вместе со своей дочерью.
Не так давно молодая женщина привела своего 43-летнего кавалера. Во время застолья между пожилой матерью и сожителем дочери возник спор. Чтобы доказать свою правоту, слов пенсионерке не хватило, поэтому она взяла нож со стола и вонзила его в грудь мужчины.
От полученной травмы он скончался до приезда медиков.
- Следственным отделом по Армавиру было возбуждено уголовное дело в отношении 75-летней женщины по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.
Пенсионерка задержана, она уже дала показания следователю.
- Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, - добавляют в СУ СК по региону.
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