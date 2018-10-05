В Краснодаре спустя 15 лет поисков поймали подозреваемого в разбое
Преступление произошло еще в 2003 году в Ейском районе. Тогда трое злоумышленников напали на водителя одного из городских предприятий. Мужчина ехал на служебном автомобиле. Бандиты похитили у него 120 тысяч рублей и скрылись.
- После произошедшего завели уголовное дело по статье «Разбой», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке.
Что удивительно, двоих подозреваемых задержали буквально по «горячим следам». Их признали виновными в разбойном нападении и отправили в колонию.
А вот третий фигурант уголовного дела бросился в бега. Его объявили в федеральный розыск. Почти 15 лет он тщательно скрывался от правоохранителей, регулярно менял места жительства, переезжал в разные регионы России, официально не устраивался на работу и даже не пользовался мобильной связью.
- Все это время сотрудники уголовного розыска возвращались к проведению оперативно-розыскных мероприятий, поднимая прежние связи подозреваемого. И в итоге его местонахождение установили, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Мужчину задержали в Краснодаре и передали в органы следствия. Сейчас его заключили под стражу, где он будет находиться вплоть до начала судебных слушаний.
Напомним, спустя 17 лет карма настигла и еще одного преступника. В Краснодаре поймали насильника, который бегал от правоохранителей по всей России (!) с 2001 года. Волгоградец был уверен - о том, что он совершил рано или поздно забудут. Вот только, по всей видимости, не знал, что его преступление не имеет сроков давности. А стало быть, бегай - ни бегай, а нести ответственность придется независимо от того, как давно ты совершил надругательство.
А в Адыгее осудили осудили военного, 19 лет скрывавшегося в монастырях. Пострадавших уже нет в живых, но беглый солдат до сих пор не признавал свою вину.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»