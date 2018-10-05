2018-10-05T13:22:42+03:00
Происшествия

В Краснодаре спустя 15 лет поисков поймали подозреваемого в разбое

Все это время мужчина тщательно скрывался от полиции, несмотря на то, что находился в федеральном розыске
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мужчину заключили под стражу.Мужчину заключили под стражу.
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Преступление произошло еще в 2003 году в Ейском районе. Тогда трое злоумышленников напали на водителя одного из городских предприятий. Мужчина ехал на служебном автомобиле. Бандиты похитили у него 120 тысяч рублей и скрылись.

- После произошедшего завели уголовное дело по статье «Разбой», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке.

Что удивительно, двоих подозреваемых задержали буквально по «горячим следам». Их признали виновными в разбойном нападении и отправили в колонию.

А вот третий фигурант уголовного дела бросился в бега. Его объявили в федеральный розыск. Почти 15 лет он тщательно скрывался от правоохранителей, регулярно менял места жительства, переезжал в разные регионы России, официально не устраивался на работу и даже не пользовался мобильной связью.

- Все это время сотрудники уголовного розыска возвращались к проведению оперативно-розыскных мероприятий, поднимая прежние связи подозреваемого. И в итоге его местонахождение установили, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали в Краснодаре и передали в органы следствия. Сейчас его заключили под стражу, где он будет находиться вплоть до начала судебных слушаний.

Напомним, спустя 17 лет карма настигла и еще одного преступника. В Краснодаре поймали насильника, который бегал от правоохранителей по всей России (!) с 2001 года. Волгоградец был уверен - о том, что он совершил рано или поздно забудут. Вот только, по всей видимости, не знал, что его преступление не имеет сроков давности. А стало быть, бегай - ни бегай, а нести ответственность придется независимо от того, как давно ты совершил надругательство.

А в Адыгее осудили осудили военного, 19 лет скрывавшегося в монастырях. Пострадавших уже нет в живых, но беглый солдат до сих пор не признавал свою вину.

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