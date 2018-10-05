2018-10-05T13:34:33+03:00
Звезды

Балет Кубанского казачьего хора впервые выступит на фестивале культуры народов России в Москве

Артисты представят зрителям лучшие номера различных постановщиков
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы KKX.Фото: пресс-службы KKX.
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В Москве стартует фестиваль культуры народов России. Впервые на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки выступят балет Кубанского казачьего хора вместе с двумя хореографическими кавказскими коллективами.

- 7 октября абонемент откроет красочное шоу. Искрометная дагестанская лезгинка, чеченский танец с саблями и лихая пляска кубанских казаков - и все это на одной сцене, в одном концерте! - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ККХ.

Танцоры Кубанского хора впервые самостоятельно выступят в Москве. Концертную программу подготовила балетмейстер, заслуженный деятель искусств Кубани Елена Арефьева. Артисты представят лучшие номера различных постановщиков за все 80 лет существования группы в хоре.

Фото: пресс-службы KKX.

Фото: пресс-службы KKX.

- Среди них – «Встреча кубанских казаков», «Казачий пляс», «Ковал кузнец казачью шашку», танец некрасовских казаков «Крыло», - добавляют в пресс-службе ККХ. - Из современного репертуара – танец с кнутами «Кубанский пляс», веселая «Гарно грають бубны на Кубани».

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