Горы на Красной Поляне покрылись снегом

5 Окт. 13:49 2018-10-05T13:50:24+03:00

А это значит сезон катания уже близко

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Ночью 5 октября на горе Аибга на высотах выше 1900-2000 метров выпал снег. Наконец склоны побелели.

В ближайшие дни первый тонкий снежный покров традиционно подтает, однако температура на высоте с каждым днем становится ниже. А это значит, что можно смело доставать лыжи, сноуборд и планировать поездку на Красную Поляну.

Фото: gorkygorod.ru

- Канатные дороги К-2, К-3 и «Цирка-2» 8 октября будут закрыты на регламентные работы для подготовки к горнолыжному сезону, - сообщают в пресс-службе горнолыжного курорта.

Снег в "Цирке-2" на высоте 2050 метров.

Напомним, 26 сентября на курорте «Роза Хутор» выпал первый снег. Правда, ни о каких сугробах не могло быть и речи. Температура воздуха даже на отметке в 2320 метров составляла 12 градусов тепла, поэтому первый снег таял едва коснувшись земли.

Кстати, в прошлом году первый снег на Аибге выпал 3 октября, а в 2016 году и того раньше - 24 сентября.