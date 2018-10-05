В Краснодарском крае на трассе после столкновения с КамАЗом погибла пенсионерка

5 Окт. 14:51 2018-10-05T15:01:22+03:00

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Авария случилась на подъезде к Майкопу со стороны федеральной трассы М29 «Кавказ».

По предварительным данным, 63-летняя женщина ехала за рулем Ford Fiesta. В какой-то момент она не сумела справиться с управлением и выехала на встречку, по которой двигался груженный щебнем КамАЗ.

Иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовиком. От удара легковая машина превратилась в груду искореженного металла

- Автоледи получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия. 54-летний водитель грузовика не пострадал, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обястоятельства происшествия выясняют автоинспекторы.