В Краснодарском крае на трассе после столкновения с КамАЗом погибла пенсионерка
Авария случилась на подъезде к Майкопу со стороны федеральной трассы М29 «Кавказ».
По предварительным данным, 63-летняя женщина ехала за рулем Ford Fiesta. В какой-то момент она не сумела справиться с управлением и выехала на встречку, по которой двигался груженный щебнем КамАЗ.
Иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовиком. От удара легковая машина превратилась в груду искореженного металла
- Автоледи получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия. 54-летний водитель грузовика не пострадал, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обястоятельства происшествия выясняют автоинспекторы.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»