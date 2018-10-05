Краснодарские аптеки оборудуют камерами для борьбы с лекарственной наркоманией
В краевом центре с начала года 700 человек отравились рецептурными лекарственными средствами с психотропным воздействием. 23 случая - с несовершеннолетними.
Согласно требованиям Минздрава России, отпускаемые по рецептам лекарства бывают двух категорий. Первая - препараты строгой отчетности. Купить такие в аптеке могут не все, а лишь те, у кого есть так называемые «сложные рецепты». Их выдают только по итогам врачебного консилиума и для конкретного больного.
А вот вторая категория - это лекарства, которые отпускаются по рецептам врачей из районных поликлиник. Четкого регламента, в каком количестве можно продавать такие лекарства одному покупателю, нет. Потому и появилась почва для нарушений.
- В одной из аптек Краснодара рецептурные препараты продавали наркозависимым «из-под полы», - приводят пример в администрации города. - Владелец этой аптеки в результате был лишен лицензии через суд. Но на расследование и судебный процесс ушло почти два года.
Чтобы бороться с «аптечной наркоманией» все краснодарские аптеки в ближайшее время оборудуют камерами видеонаблюдения. Фармацевтов, которых уличат в продаже препаратов без предъявления рецепта, будут увольнять.
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