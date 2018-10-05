2018-10-05T15:43:39+03:00
Общество

Краснодарские аптеки оборудуют камерами для борьбы с лекарственной наркоманией

Фармацевтов, которых уличат в продаже препаратов без предъявления рецепта, уволят
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В краевом центре с начала года 700 человек отравились рецептурными лекарственными средствами с психотропным воздействием. 23 случая - с несовершеннолетними.

Согласно требованиям Минздрава России, отпускаемые по рецептам лекарства бывают двух категорий. Первая - препараты строгой отчетности. Купить такие в аптеке могут не все, а лишь те, у кого есть так называемые «сложные рецепты». Их выдают только по итогам врачебного консилиума и для конкретного больного.

А вот вторая категория - это лекарства, которые отпускаются по рецептам врачей из районных поликлиник. Четкого регламента, в каком количестве можно продавать такие лекарства одному покупателю, нет. Потому и появилась почва для нарушений.

- В одной из аптек Краснодара рецептурные препараты продавали наркозависимым «из-под полы», - приводят пример в администрации города. - Владелец этой аптеки в результате был лишен лицензии через суд. Но на расследование и судебный процесс ушло почти два года.

Чтобы бороться с «аптечной наркоманией» все краснодарские аптеки в ближайшее время оборудуют камерами видеонаблюдения. Фармацевтов, которых уличат в продаже препаратов без предъявления рецепта, будут увольнять.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»