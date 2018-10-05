В Динском районе легковушка влетела в сломавшуюся иномарку.

5 Окт. 15:57 2018-10-05T15:59:57+03:00

Еще один пострадавший сейчас находится в больнице.

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ДТП случилось на трассе М4 «Дон» между станицами Динской и Новотитаровской.

По предварительным данным, водитель за рулем Lada Xray ехал по средней полосе со стороны станицы Динской в Краснодар. На дороге он не заметил Golf Wagon, водитель которого остановился, но аварийный знак не установил. В темноте в машину врезалась Lada Xray.

- В результате аварии на месте скончалась 55-летняя жительница Тихорецкого района, сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Кроме того, пострадал мужчина, он доставлен с травмами в Динскую ЦРБ.

Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.