В Краснодаре 5 и 6 октября на ночь перекроют два перекрестка по улице Тургенева

5 Окт. 16:57 2018-10-05T16:57:14+03:00

Это нужно для укладки финального слоя асфальта

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре на финальной стадии реконструкция улицы Тургенева. 5 и 6 октября здесь ограничат движение на перекрестках с улицами Гагарина и Бабушкина. Ночью специалисты будут укладывать финальный слой асфальта.

- Пересечение улиц Тургенева и Бабушкина будет закрыто для движения с 20 часов 5 октября до 12 часов 6 октября. Перекресток Тургенева и Гагарина закроют с 20 часов 6 октября до 12 часов 7 октября. Это необходимо для завершения работ по капитальному ремонту на этих участках улицы, - пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На время перекрытия на улицах установят временные дорожные знаки. Движение по улице Тургенева открыто с 1 октября, но финальные работы продолжаются – установка бордюров, укладка финального слоя асфальта и нанесение разметки.