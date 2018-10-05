5 Окт. 17:27 2018-10-05T17:28:19+03:00

Группа Matix является крупнейшим в мире однопоточным комплексом по производству аммиака и карбамида в Западной Бенгалии, Индия

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ВТБ и индийская группа Matix подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает предоставление финансирования в размере 150 млн долларов США в эквиваленте в евро.

Группа Matix является крупнейшим в мире однопоточным комплексом по производству аммиака и карбамида в Западной Бенгалии, Индия.

Кредит будет предоставлен для рефинансирования текущего долга и вывода производства на полную мощность.

Соглашение было подписано в рамках Российско-Индийского саммита в г. Дели, Индия.

Андрей Костин отметил, что ВТБ успешно сотрудничает с группой Matix уже несколько лет. Подписание меморандума о взаимопонимании подтверждает намерения банка и дальше поддерживать сотрудничество с индийской группой в целях развития производства удобрений в регионе и укрепления российско-индийских отношений, а также подчеркивает позиции России и Индии как надежных экономических партнеров на международной арене.