2018-10-05T18:09:07+03:00
Общество

Часть улицы 1 Мая в Краснодаре закроют для автомобилистов

На выходных там заменят дорожное покрытие
Юлия ДУБИНА
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Шесть автобусных маршрутов изменят схему движения на предстоящих выходных. Связанно это с ремонтом улицы 1 Мая от 40-летия Победы до Черкасской. С 23:00 5 октября и по 8 утра понедельника там планируют убрать старый слой асфальта и выровнять участок для укладки нового дорожного покрытия. Запретить проезд автомобилей полностью на этом участке не получится, с 1 Мая в краевую больницу заезжают машины скорой помощи.

- При этом будет обеспечен проезд карет «скорой помощи» к Краевой клинической больнице им. Очаповского, - сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

КОНКРЕТНО

В выходные дни, 6 и 7 октября, движение общественного транспорта по маршрутам: № 3, № 4, № 11, № 25, № 45, № 47, будет производиться в объезд ремонтируемого участка по улицам Героев-Разведчиков, Черкасской, Восточно-Кругликовской, им. 40-летия Победы и далее по установленным маршрутам.

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