Лучших педагогов наградили в Краснодаре

5 Окт. 18:59 2018-10-05T18:59:17+03:00

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С профессиональным праздником учителей поздравил губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В зале собрались почетные работники сферы образования, победители профессиональных конкурсов. Даже в коридорах стоит атмосфера праздника. Учителя при параде, нарядные костюмы и улыбки, сегодня их праздник.

– Ваш труд невозможно измерить. Вы вкладываете душу в каждого из своих учеников, переживая не только за результат ЕГЭ, но и за тот результат, которого достигнет ученик в целом в жизни, – сказал со сцены губернатор. – Вы формируете человека, гражданина, делаете все, чтобы ученики были патриотами и чувствовали ответственность за край. Спасибо за этот непростой и такой нужный труд.

Губернатор отметил, что кубанские преподаватели считаются одними из самых профессиональных в стране. Сейчас для учителей создаются комфортные условия работы, строятся новые и модернизируются старые школы.

Затем состоялась торжественная церемония награждения. Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани» присвоено 41 педагогу. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Перед гостями выступили лучшие коллективы Кубани, среди них, конечно, были и детские, непосредственность юных артистов впечатлила преподавателей, ведь большинство из них привыкли видеть своих ребят в совсем другой обстановке.