Центр тестирования ГТО в Краснодаре стал лучшим по краю

5 Окт. 19:36 2018-10-08T09:55:35+03:00

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В течение двух месяцев — с начала августа до конца сентября на Кубани проходил смотр-конкурс центров тестирования ГТО. Участниками стали более 20 предприятий.

Оценивали претендентов на звание лучшего по 12 критериям. В их числе - доступность спортивных объектов, формы и методы подготовки различных категорий населения, Процент участников, успешно прошедших испытания, число площадок , где можно сдать нормы, оказание консультативной и методической помощи всем, кто проявляет интерес к ГТО.

По итогам конкурса «Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» победителем стал комплекс из Краснодара, он же был победителем прошлого года.

- В Краснодаре ответственность за активное вовлечение горожан в движение ГТО несет Центр физкультурно-массовой работы. Его специалистов хорошо знают в учебных заведениях и на предприятиях города. В пригоророде Краснодара жителей уже знают и ждут мобильные бригады судей Центра тестирования, - сообщил начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Серебро досталось комплексу из Геленджика, а почетное третье место занял центр тестирования Лабинского района.