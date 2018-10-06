На Кубани мошенники штрафуют продавцов, представляясь сотрудником Россельхознадзора

6 Окт. 11:14 2018-10-06T11:14:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае появились мошенников, которые представляются сотрудниками регионального Россельхознадзора.

Группа злоумышленников состоит из трех человек. Передвигаются они на Chevrolet Lacetti серебристого цвета, на номерах - 26-й регион. У мошенников есть настоящее удостоверение, которое потерял сотрудник «Всероссийского центра карантина растений», в графе должность указано «инженер».

- Обманщики заходят в магазины и предлагают оказать услуги по регистрации в системе «Меркурий» за определенное денежное вознаграждение, либо штрафуют и заставляют отправить перевод на банковскую карту, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе Россельхознадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве напоминают, что инженеры карантинного центра не проверяют мясные магазины. А сотрудники управления на проверки выходят только в форменной одежде с законными распоряжениями и другими необходимыми документами.