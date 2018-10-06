В Выселковском районе 10-летнего мальчика ударило током на вагоне поезда

6 Окт. 11:54 2018-10-06T11:54:37+03:00

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Инцидент случился накануне вечером на станции «Выселки». 10-летний мальчик забрался на вагон поезда и получил удар током высокого напряжения.

В крайне тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации, за жизнь школьника борются врачи.

- По факту случившегося Следственными органами проводится доследственная проверка, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 50-летний мужчина во время выполнения монтажных работ на опоре контактной сети на территории локомотивного депо станции Краснодар-Сортировочный получил сильнейший удар током. В результате мужчина получил ожоги 3-ей степени. Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр.