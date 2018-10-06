2018-10-06T14:19:23+03:00
Общество

Семье погибшего во время падения крана в Краснодаре организовали сбор средств

Хоронить его будут в Пермском крае
Евгения СОРОКА
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У Константина Сырчина осталась супруга.У Константина Сырчина осталась супруга.
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В Краснодаре организован сбор средств для семьи погибшего машиниста башенного крана Константина Сырчина. Напомним, трагедия произошла в Краснодаре днем 2 октября. В районе Западного обхода, 39/1 на строительной площадке из-за сильного порыва ветра упал строительный кран. От полученных травм мужчина, находившийся в кабине, скончался на месте.

- На данный момент требуется транспортировка тела брата из Краснодара в поселок скальный Чусовского района Пермского края. Здесь Костя родился и вырос, здесь его проводят в последний путь. Организация, в которой работал брат, нам помогает, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» родная сестра Константина Евгения Герк. - В Краснодаре брат прожил недолго, с супругой Ольгой они перебрались только месяц назад.

Помочь семье Константина Сырчина можно переводом средств.

ВАЖНО!

Реквизиты карты

Банк получателя: Сбербанк России ОАО

№ счета: 4817 7602 4298 4346 для Ольги Юрьевны Сырчиной.

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