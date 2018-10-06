Семье погибшего во время падения крана в Краснодаре организовали сбор средств
В Краснодаре организован сбор средств для семьи погибшего машиниста башенного крана Константина Сырчина. Напомним, трагедия произошла в Краснодаре днем 2 октября. В районе Западного обхода, 39/1 на строительной площадке из-за сильного порыва ветра упал строительный кран. От полученных травм мужчина, находившийся в кабине, скончался на месте.
- На данный момент требуется транспортировка тела брата из Краснодара в поселок скальный Чусовского района Пермского края. Здесь Костя родился и вырос, здесь его проводят в последний путь. Организация, в которой работал брат, нам помогает, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» родная сестра Константина Евгения Герк. - В Краснодаре брат прожил недолго, с супругой Ольгой они перебрались только месяц назад.
Помочь семье Константина Сырчина можно переводом средств.
ВАЖНО!
Реквизиты карты
Банк получателя: Сбербанк России ОАО
№ счета: 4817 7602 4298 4346 для Ольги Юрьевны Сырчиной.