2018-10-06T09:22:05+03:00
Туризм

В Сочи пляжный сезон может продлиться до конца октября

Об этом сообщил мэр курорта
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Александр КАТЕРУШАФото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Бархатный сезон в Сочи в самом разгаре. Солнечная погода в городе-курорте в этом году радует отдыхающих даже в октябре. Температура воздуха держится на отметках 22-24 градуса тепла, а вода в море еще не успела остыть - +21 градус.

По прогнозам синоптиков, холода в Сочи придут не скоро, потому инфраструктура на пляжах продолжит работу в летнем режиме до конца октября. Об этом сообщил мэр курорта Анатолий Пахомов.

- Сегодня в Сочи расположено 194 пляжа, из них 109 частных и 85 муниципальных, - сообщают в администрации города. - На всех пляжных территориях установлено более 500 камер, кнопки тревожной сигнализации, заключены договоры с частными охранными предприятиями.

Напомним, ранее Росгидромет дал долгосрочный прогноз на предстоящие осенние месяцы — в Краснодарском крае она будет теплой. В октябре-ноябре ожидается, что будут немного превышены среднесуточные температурные значения.

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»