В Сочи пляжный сезон может продлиться до конца октября
Бархатный сезон в Сочи в самом разгаре. Солнечная погода в городе-курорте в этом году радует отдыхающих даже в октябре. Температура воздуха держится на отметках 22-24 градуса тепла, а вода в море еще не успела остыть - +21 градус.
По прогнозам синоптиков, холода в Сочи придут не скоро, потому инфраструктура на пляжах продолжит работу в летнем режиме до конца октября. Об этом сообщил мэр курорта Анатолий Пахомов.
- Сегодня в Сочи расположено 194 пляжа, из них 109 частных и 85 муниципальных, - сообщают в администрации города. - На всех пляжных территориях установлено более 500 камер, кнопки тревожной сигнализации, заключены договоры с частными охранными предприятиями.
Напомним, ранее Росгидромет дал долгосрочный прогноз на предстоящие осенние месяцы — в Краснодарском крае она будет теплой. В октябре-ноябре ожидается, что будут немного превышены среднесуточные температурные значения.
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