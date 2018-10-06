В Сочи пляжный сезон может продлиться до конца октября

6 Окт. 09:21 2018-10-06T09:22:05+03:00

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Бархатный сезон в Сочи в самом разгаре. Солнечная погода в городе-курорте в этом году радует отдыхающих даже в октябре. Температура воздуха держится на отметках 22-24 градуса тепла, а вода в море еще не успела остыть - +21 градус.

По прогнозам синоптиков, холода в Сочи придут не скоро, потому инфраструктура на пляжах продолжит работу в летнем режиме до конца октября. Об этом сообщил мэр курорта Анатолий Пахомов.

- Сегодня в Сочи расположено 194 пляжа, из них 109 частных и 85 муниципальных, - сообщают в администрации города. - На всех пляжных территориях установлено более 500 камер, кнопки тревожной сигнализации, заключены договоры с частными охранными предприятиями.

Напомним, ранее Росгидромет дал долгосрочный прогноз на предстоящие осенние месяцы — в Краснодарском крае она будет теплой. В октябре-ноябре ожидается, что будут немного превышены среднесуточные температурные значения.