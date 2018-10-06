2018-10-06T10:32:57+03:00
Общество

Стивен Сигал приедет на бизнес-форум в Краснодар

Известный актер расскажет о спорте, творчестве и бизнесе в России
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Стивен Сигал.Стивен Сигал.
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В Краснодаре в четверг, 18 октября, пройдет краевая конференция для предпринимателей. Ее организуют в выставочном комплексе «Экспоград» на улице Конгрессная, 1.

Среди участников лучшие эксперты отрасли, всемирно известные тренеры и бизнесмены. В программе запланировано 30 лекций, мастер-классов и диалогов об управлении, личностном росте, налогах, встречи с успешными представителями различных областей бизнеса.

Хедлайнером бизнес-форума станет известный актер Стивен Сигал. Голливудская звезда расскажет о спорте, творчестве и бизнесе в России.

Кроме того, на форуме посетителей ждет зона, где каждый сможет найти себе партнера или поставщика, выставка франшиз, для тех, кто хочет быстрого старта без сложностей, консультационная зона органов власти, деловая игра «Бизнес-завод», зона нетворкинга.

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