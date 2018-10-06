“Локомотив-Кубань” разгромил “Зенит” в первом матче Единой лиги ВТБ

6 Окт. 00:26 2018-10-06T00:26:30+03:00

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В Краснодаре открылся 10-й юбилейный сезон Единой лиги ВТБ. “Локомотив-Кубань” на домашней арене принимал петербургский “Зенит”. Для обновленного состава “железнодорожников” это был первый официальный матч в “Баскет-Холле” в новом сезоне.

Обе команды уже стартовали в Еврокубке с побед, а в очной встрече ожидалась равная борьба. Но “Локо” с первых минут начал доминировать на площадке не оставив никаких шансов сопернику. Саша Обрадович активно использовал ротацию, в результате все игроки максимально эффективно распоряжались своим игровым временем.

Первая половина встречи завершилась с преимуществом хозяев в 16 очков, а к концу матча разрыв составлял уже 30 баллов. В концовке шанс проявить себя получил и молодой воспитанник “Локо” Тимофей Герасимов, отметившийся двумя передачами и забитым штрафным.

Итог 96:64. “Зенит” неожиданно терпит разгромное поражение в Краснодаре. Самым результативным игроком стал капитан «Локо» Дмитрий Кулагин, принесший команде 14 очков.

Тренер гостей Василий Карасев объяснил такой результат потерей Арманда и плотным графиком игр в начале сезона.

- Думали, что будет гораздо сложнее. Игра получилась плотной, но «Локомотив» просто был лучше сегодня. Возможно, «Зенит» не попал в свой ритм, но мы отлично атаковали, и надежно сыграли на своей половине. Мы рады победе, но реагируем спокойно, еще весь сезон впереди, - прокомментировал итог первого домашнего матча президент ПБК “Локомотив-Кубань” Андрей Ведищев.

Следующий домашний матч “Локо” проведет 10 октября в Еврокубке против французского “Лиможа”. Начало встречи в 20:00.

Билеты стоимостью от 200 рублей можно приобрести на lokobasket.com, в официальном киоске ПБК «Локомотив-Кубань» в ТРК «Красная Площадь» и в кассах «Баскет-Холла» в день матча.