2018-10-06T14:05:21+03:00
Происшествия

В Белореченске при пожаре на стройплощадке погиб школьник

Что стало причиной пожара, выясняют специалисты [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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Трагедия произошла накануне днем, 5 октября, в Белореченске.

На территории строительной площадки прохожие заметили дым из бытового вагончика. Через минуту он буквально вспыхнул. Очевидцы вызвали пожарных.

- Заявку дежурному поступила в 12:59. В 13:05 возгорание локализовано, в 13:17 - ликвидировано. На месте работали две единицы техники и пять пожарных, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После того, как пожар потушили, в вагончике нашли тело школьника. Личность его устанавливается.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - добавляет «КП» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По словам очевидцев, незадолго до происшествия около вагончика играла группа школьников.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В Белореченске пожар на стройплощадке.

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