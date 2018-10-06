В Белореченске при пожаре на стройплощадке погиб школьник
Трагедия произошла накануне днем, 5 октября, в Белореченске.
На территории строительной площадки прохожие заметили дым из бытового вагончика. Через минуту он буквально вспыхнул. Очевидцы вызвали пожарных.
- Заявку дежурному поступила в 12:59. В 13:05 возгорание локализовано, в 13:17 - ликвидировано. На месте работали две единицы техники и пять пожарных, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
После того, как пожар потушили, в вагончике нашли тело школьника. Личность его устанавливается.
- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - добавляет «КП» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По словам очевидцев, незадолго до происшествия около вагончика играла группа школьников.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В Белореченске пожар на стройплощадке.
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