В Темрюкском районе 9 октября выступят «Русские Витязи»

6 Окт. 13:10 2018-10-06T13:11:16+03:00

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Во вторник, 9 октября, в небе над Военной горкой выступит пилотажная группа «Русские Витязи».

- Мероприятие пройдет в день 75-й годовщины освобождения Таманского полуострова и всей Кубани от немецко-фашистских захватчиков, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте по делам казачества и военным вопросам администрации Краснодарского края.

Авиационная группа продемонстрирует фигуры высшего пилотажа. Четверка истребителей выполнит знаменитые петли Нестерова, известные как мертвая петля, синхронные бочки, парный встречный пилотаж и другие сложные элементы. Такое зрелище пропустить нельзя.

Кроме того, в этот день на территории музея под открытым небом «Военная горка» все гости смогут пройти по пути освобождения Кубани.

- Каждый район расскажет историю освобождения с помощью карт, инсталляций, театрализованных картин и площадок, артефактов от поисковиков, – добавляют в региональном департаменте внутренней политики.

Начало в 11:00. Вход свободный.