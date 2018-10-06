В Краснодаре 6 и 7 октября прогнозируют заморозки

6 Окт. 14:31 2018-10-06T14:31:57+03:00

Столбики термометров опустятся до двух градусов ниже нуля

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В краевом центре объявили экстренное предупреждение по заморозкам. Холодно будет два дня.

- Ночью и утром 6 и 7 октября в Краснодаре ожидается понижение температуры воздуха до 0... -2 градусов, - сообщается на сайте мэрии.

Соответственно, жителям стоит выбирать одежду не в соответствии с наступившим календарным днем, а с погодой, чтобы не заболеть.

Спасатели не исключают, что резкое похолодание может привести к гибели сельскохозяйственных культур.

- Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой, - советуют в ГУ МЧС по региону.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 8 (861) 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.