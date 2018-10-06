В Каневском районе после пьяной драки трое мужчин оказались в больнице
Инцидент произошел в станице Каневской накануне вечером.
В полицию поступило сообщение от работников районной больницы о том, что в приемное отделение доставлены три местных жителя. У мужчин зафиксировали серьезные травмы.
Как выяснилось, пострадавшие стали участниками драки. У них произошел конфликт с другими мужчинами, на словах разобраться они не смогли, потому в ход пошли кулаки.
- Вскоре сотрудниками ДПС, по подозрению в совершении тяжкого преступления, были задержаны двое подозреваемых, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. В случае, если задержанных признают виновными, им грозит до 12 лет лишения свободы.