В Новороссийске под колесами локомотива погибли отец и сын

6 Окт. 15:27 2018-10-06T15:27:53+03:00

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Трагедия произошла утром в субботу, 6 октября, на 776-м километре дороги между станциями Тоннельная-Баканская.

По предварительным данным, через железную дорогу переходили двое мужчин. Увидев людей, машинист подал звуковой сигнал, экстренно затормозил, но было уже поздно. Электровоз сбил их насмерть.

- Полицейские установили личности погибших - ими оказались 72-летний мужчина и его 42-летний сын из Новороссийска, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в УТ МВД России по ЮФО. - Причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.