В Новороссийске под колесами локомотива погибли отец и сын
Трагедия произошла утром в субботу, 6 октября, на 776-м километре дороги между станциями Тоннельная-Баканская.
По предварительным данным, через железную дорогу переходили двое мужчин. Увидев людей, машинист подал звуковой сигнал, экстренно затормозил, но было уже поздно. Электровоз сбил их насмерть.
- Полицейские установили личности погибших - ими оказались 72-летний мужчина и его 42-летний сын из Новороссийска, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в УТ МВД России по ЮФО. - Причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.