В Краснодаре водитель иномарки снес опору ЛЭП и оставил без света жильцов многоэтажек
Инцидент случился в краевом центре на улице Комарова, 38.
По предварительным данным, мужчина за рулем Toyota Crown ехал по дороге, но, не справившись с управлением, он врезался в опору линии электропередачи. Столб рухнул прямо на иномарку, к счастью, не задев лобовое стекло.
В момент происшествия рядом не было людей, поэтому никто не пострадал. Водитель Toyota отделался испугом.
Однако сразу несколько многоэтажек в районе «Катюши» остались без электроэнергии. Сейчас свет в дома краснодарцев уже вернули.
Обстоятельства происшествия устанавливают автоинспекторы.
В Краснодаре водитель иномарки снес опору ЛЭП.
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