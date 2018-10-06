Кошка с подводной лодки новороссийской ВМФ родила котят на глубине 200 метров

6 Окт. 18:05 2018-10-06T18:05:43+03:00

Все «новые члены экипажа» чувствуют себя хорошо

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На борту подводной лодки Б-262 «Старый Оскол» пополнение. Кошка Муся, которая проходила службу в Балтийске, Ленинградской области, а теперь и в Новороссийске, участвовала во всех учениях и походах подлодки, стала мамой.

Фото: vk.com/vip_coc

Во время межфлотского перехода трехцветная кошка побывала на свидании с котом на Северном флоте и через несколько месяцев родила котят прямо на субмарине. Причем на глубине 200 метров под водой.

Фото: vk.com/vip_coc

Теперь к службе готовы еще шесть «хвостиков». Все «новые члены экипажа» чувствуют себя хорошо

Фото: vk.com/vip_coc

Напомним, субмарину «Старый Оскол» спустили на воду 28 августа 2014 года. Сейчас она находится в составе 4-ой отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Дизель-электрическая подводная лодка оснащена комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ».