В Краснодаре водитель «Газели» сбил 9-летнюю девочку

6 Окт. 17:41 2018-10-06T17:44:04+03:00

Она переходила дорогу в неположенном месте

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ДТП случилось в краевом центре на улице Невкипелова.

По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем грузовой «Газели» ехал по дороге. В этот момент 9-летняя школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, не успев затормозить, сбил ее.

- Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у девочки сотрясение головного мозга. Сейчас она находится под наблюдением врачей, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства ДТП устанавливают автоинспекторы.

Напомним, ранее в Успенском районе в ДТП с грузовиком погибли двое мужчин и пострадал ребенок. Предположительно, легковушка выехала на встречку.