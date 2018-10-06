В Краснодаре водитель «Газели» сбил 9-летнюю девочку
ДТП случилось в краевом центре на улице Невкипелова.
По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем грузовой «Газели» ехал по дороге. В этот момент 9-летняя школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, не успев затормозить, сбил ее.
- Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у девочки сотрясение головного мозга. Сейчас она находится под наблюдением врачей, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
Обстоятельства ДТП устанавливают автоинспекторы.
Напомним, ранее в Успенском районе в ДТП с грузовиком погибли двое мужчин и пострадал ребенок. Предположительно, легковушка выехала на встречку.