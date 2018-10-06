На Кубани при организации питания в школах выявили 87 нарушений

6 Окт. 18:14 2018-10-06T18:14:46+03:00

Об этом сообщает Роспотребнадзор региона

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В образовательных учреждениях Краснодарского края с 1 сентября начались регулярные проверки.

За месяц специалисты Роспотребнадзора взяли 140 проб готовых кулинарных изделий и 175 проб пищевых продуктов.

- Все они подвергались анализу на санитарно – химические показатели, микробиологические, и физико – химические, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. - В общей сложности несоответствующими признаны всего три пробы.

Однако выявлялись и другие нарушения в работе.

- Составлено 87 протоколов об административном правонарушении, в том числе 28 протоколов по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Общая сумма наложенных штрафов составила 874 тысячи рублей.