В станице Елизаветинской загорелось сено в конюшне

6 Окт. 19:02 2018-10-06T19:05:51+03:00

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Пожар произошел в субботу, 6 октября, в станице Елизаветинской на территории конно-спортивного клуба. Здесь загорелся сенник. Огонь охватил 180 квадратных метров площади.

Очевидцы вызвали пожарных. Они же загрузили видео с места происшествия в соцсети.

- На месте возгорания работают три пожарных расчета, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В огне никто не пострадал. По некоторым данным, сено подожгли местные хулиганы. Все лошади целы, их успели вывести.

Ранее сообщалось, что в Белореченске при пожаре на стройплощадке погиб школьник. Личность его устанавливается. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».