В Краснодаре устранили прорыв канализации по улице Клинической

6 Окт. 20:03 2018-10-06T20:05:21+03:00

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В краевом центре на третьи сутки ликвидировали аварию на улице Клинической.

- Специалисты заменили старый участок канализационного коллектора. Рабочие уложили 18 метров пластиковой трубы. Завод дает гарантию минимум 50 лет, - рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый. - Систему канализации уже смонтировали и подключили.

А вот работы по восстановлению движения трамваев от улицы Выставочной до Юннатов продолжатся ночью. В ликвидации последствий аварии на данный момент задействованы более 20 специалистов и пяти единиц техники.

Сейчас бригады приступили к засыпке и выравниванию поверхности щебнем. Затем они приступят к прокладке трамвайного полотна.

- Позже за дело возьмутся специалисты, которые смонтируют электрическую контактную сеть для восстановления движения трамваев, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города.