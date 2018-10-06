В Краснодаре устранили прорыв канализации по улице Клинической
В краевом центре на третьи сутки ликвидировали аварию на улице Клинической.
- Специалисты заменили старый участок канализационного коллектора. Рабочие уложили 18 метров пластиковой трубы. Завод дает гарантию минимум 50 лет, - рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый. - Систему канализации уже смонтировали и подключили.
А вот работы по восстановлению движения трамваев от улицы Выставочной до Юннатов продолжатся ночью. В ликвидации последствий аварии на данный момент задействованы более 20 специалистов и пяти единиц техники.
Сейчас бригады приступили к засыпке и выравниванию поверхности щебнем. Затем они приступят к прокладке трамвайного полотна.
- Позже за дело возьмутся специалисты, которые смонтируют электрическую контактную сеть для восстановления движения трамваев, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города.
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