Под Анапой сгорел частный двухэтажный дом

7 Окт. 10:07 2018-10-07T10:07:48+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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В станице Гостагаевской вечером 6 октября произошел пожар в частном доме. Огонь охватил жилые помещения, пристройку и гараж. Пожарные узнали о возгорании в 18:05. Первые бригады прибыли на место уже через несколько минут.

- Пламя распространилось на площадь около 100 квадратных метров, - сообщили пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На тушение пожара ушло около полутора часов. В 19:40 огнеборцы доложили о ликвидации. На месте работали девять человек и три единицы техники.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Точные причины возгорания теперь определят эксперты.