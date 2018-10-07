Под Анапой сгорел частный двухэтажный дом
В станице Гостагаевской вечером 6 октября произошел пожар в частном доме. Огонь охватил жилые помещения, пристройку и гараж. Пожарные узнали о возгорании в 18:05. Первые бригады прибыли на место уже через несколько минут.
- Пламя распространилось на площадь около 100 квадратных метров, - сообщили пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
На тушение пожара ушло около полутора часов. В 19:40 огнеборцы доложили о ликвидации. На месте работали девять человек и три единицы техники.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Точные причины возгорания теперь определят эксперты.
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