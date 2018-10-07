В Краснодаре по улице Клинической снова ходят трамваи

7 Окт. 11:37 2018-10-07T11:37:25+03:00

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В Краснодаре устранили последствия прорыва канализации в районе улицы Клинической. С 4:30 утра 7 октября здесь возобновлено движение трамваев 2, 5, 8 и 15. Работы на месте ЧП продолжались трое суток.

За это время специалисты заменили участок ветхого канализационного коллектора, уложено 18 метров пластиковой трубы.

- Для производства работ в ночное время установили прожекторы, а для монтажа трубы пришлось демонтировать электролинию трамвая и часть трамвайного полотна, — прокомментировали в Единой-дежурно-диспетчерской службе города.

На месте работали 23 человека и 9 единиц техники. Аварийные работы проводились без отключения жителей близлежащих домов от канализационных сетей.