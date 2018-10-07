Губернатор Кубани поздравил президента с днем рождения

7 Окт. 12:48 2018-10-08T09:51:47+03:00

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7 октября день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Главу государства с 66-летием в телеграмме от имени жителей края поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В поздравлении от главы региона отмечается высокая роль президента в развитии Краснодарского края, в котором строятся новые дороги, школы, детские сады и спортивные комплексы, обновляется курортная инфраструктура.

- Все это позволяет улучшать социально-экономическое положение в крае, повышать качество жизни людей, - говорится в поздравлении.

Губернатор обратился к президенту с пожеланиями счастья, здоровья и успехов в работе на благо России и ее граждан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.