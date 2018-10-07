Губернатор Кубани поздравил президента с днем рождения
7 октября день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Главу государства с 66-летием в телеграмме от имени жителей края поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В поздравлении от главы региона отмечается высокая роль президента в развитии Краснодарского края, в котором строятся новые дороги, школы, детские сады и спортивные комплексы, обновляется курортная инфраструктура.
- Все это позволяет улучшать социально-экономическое положение в крае, повышать качество жизни людей, - говорится в поздравлении.
Губернатор обратился к президенту с пожеланиями счастья, здоровья и успехов в работе на благо России и ее граждан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.