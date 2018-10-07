На Кубани в ночь на 8 октября ожидаются заморозки

7 Окт. 13:52 2018-10-07T13:53:37+03:00

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В Краснодаре и в крае ночью и ранним утром 8 октября ожидаются заморозки. Температура на поверхности почвы может опуститься до минус двух градусов.

Такое похолодание может привести к гибели сельскохозяйственных культур, а потому садоводам и огородникам, а также производителям следует защитить растения от заморозков, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Кроме того, спасатели предупреждают о соблюдении правил противопожарной безопасности при использовании отопительных приборов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.