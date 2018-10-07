В Новороссийске около ресторана мужчина из травматического пистолета ранил троих

7 Окт. 15:15 2018-10-07T15:15:37+03:00

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В ночь на 6 октября около ресторана “Дом Советов” в Новороссийске прогремели несколько выстрелов. Очевидцы сообщили о происшествии в полицию около 3:30.

По предварительной версии, между гостями произошел конфликт, который один из его участников решил разрешить с помощью оружия. Молодой человек достал травматический пистолет и стал стрелять по людям. В результате трое мужчин оказались в больнице с ранениями.

- В настоящее время правоохранители устанавливают личности всех участников инцидента, ведется розыск подозреваемого. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.