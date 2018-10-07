2018-10-07T15:15:37+03:00
Происшествия

В Новороссийске около ресторана мужчина из травматического пистолета ранил троих

Полицейские ищут подозреваемого
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Архив КПАрхив КП
Изменить размер текста:

В ночь на 6 октября около ресторана “Дом Советов” в Новороссийске прогремели несколько выстрелов. Очевидцы сообщили о происшествии в полицию около 3:30.

По предварительной версии, между гостями произошел конфликт, который один из его участников решил разрешить с помощью оружия. Молодой человек достал травматический пистолет и стал стрелять по людям. В результате трое мужчин оказались в больнице с ранениями.

- В настоящее время правоохранители устанавливают личности всех участников инцидента, ведется розыск подозреваемого. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»