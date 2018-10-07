В Сочи водитель на ходу выпрыгнул из горящего автомобиля

7 Окт. 16:25 2018-10-07T16:28:09+03:00

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В Сочи на улице Транспортной по дороге на Красную Поляну на ходу загорелся автомобиль Hyundai. Из машины, охваченной огнем, выпрыгнул водитель, а иномарка скатилась в кювет.

Как сообщают очевидцы, на место прибыли пожарные, сотрудники ГИБДД и медики, мужчину доставили в больницу.

По одной из версий, причиной возгорания мог стать взрыв газового оборудования. Точные причины выяснят эксперты.