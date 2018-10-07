В Сочи водитель на ходу выпрыгнул из горящего автомобиля
Мужчину доставили в больницу
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В Сочи на улице Транспортной по дороге на Красную Поляну на ходу загорелся автомобиль Hyundai. Из машины, охваченной огнем, выпрыгнул водитель, а иномарка скатилась в кювет.
Как сообщают очевидцы, на место прибыли пожарные, сотрудники ГИБДД и медики, мужчину доставили в больницу.
По одной из версий, причиной возгорания мог стать взрыв газового оборудования. Точные причины выяснят эксперты.
В Сочи на ходу загорелся автомобиль
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