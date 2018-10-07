В Краснодаре на модный показ под Тургеневским мостом приехали полицейские с огнетушителями

7 Окт. 18:49 2018-10-07T18:49:17+03:00

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Весьма экстравагантный показ мод прошел в Краснодаре вечером 6 октября. Организаторы решили провести дефиле не на подиуме, а на улице, прямо под Тургеневским мостом.

Мероприятие привлекло внимание сотрудников полиции, которые запретили использовать звукоусиливающее оборудование и жечь бочки, которые служили освещением показа.

- Показ состоялся в тишине и в свете фар автомобиля. Горящие по сценарию бочки были потушены сотрудниками прямо во время показа, что придало пикантности этому событию. Тут хочется отдать должное бдительным сотрудникам за исполнение служебного долга! - сообщили организаторы после показа.