В Краснодаре открыты для движения перекрестки улицы Тургенева с Гагарина и Бабушкина

8 Окт. 08:08 2018-10-08T08:08:00+03:00

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В Краснодаре открылись для движения автотранспорта перекрестки улицы Тургенева с Гагарина и Бабушкина. 5, 6 и 7 октября на них укладывался финальный слой асфальта. Теперь дорожный ремонт здесь окончен.

Напомним, движение по улице имени Тургенева от Калинина до Гагарина открыли в ночь на 1 октября после капитального ремонта. Накануне в мэрии Краснодара предупреждали автомобилистов о том, что на участке возможно проведение финальных работ, связанных с асфальтировкой, установкой бордюров и нанесением разметки. Для этого еще некоторое время по ул. им. Тургенева могут вводиться движения транспорта.

Капитальный ремонт улицы Тургенева начался ровно год назад, 8 октября 2017 года. Изначально планировалось, что он займет полгода - по апрель 2018 года. Но сроки сдачи объекта переносились неоднократно.

- Улица Тургенева в Краснодаре уже давно стала синонимом «убитой» дороги. В таком состоянии, как сейчас, проезд по ней не просто затруднен - зачастую небезопасен. Капитальный ремонт назрел давно, и его начало в полной мере можно назвать долгожданным, - отметил Евгений Первышов. - Несмотря на сложности, которые принесет перекрытие улицы, ее необходимо приводить в порядок.