2018-10-08T08:08:00+03:00
Общество

В Краснодаре открыты для движения перекрестки улицы Тургенева с Гагарина и Бабушкина

Они перекрывались для укладки финального слоя асфальта
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре открылись для движения автотранспорта перекрестки улицы Тургенева с Гагарина и Бабушкина. 5, 6 и 7 октября на них укладывался финальный слой асфальта. Теперь дорожный ремонт здесь окончен.

Напомним, движение по улице имени Тургенева от Калинина до Гагарина открыли в ночь на 1 октября после капитального ремонта. Накануне в мэрии Краснодара предупреждали автомобилистов о том, что на участке возможно проведение финальных работ, связанных с асфальтировкой, установкой бордюров и нанесением разметки. Для этого еще некоторое время по ул. им. Тургенева могут вводиться движения транспорта.

Капитальный ремонт улицы Тургенева начался ровно год назад, 8 октября 2017 года. Изначально планировалось, что он займет полгода - по апрель 2018 года. Но сроки сдачи объекта переносились неоднократно.

- Улица Тургенева в Краснодаре уже давно стала синонимом «убитой» дороги. В таком состоянии, как сейчас, проезд по ней не просто затруднен - зачастую небезопасен. Капитальный ремонт назрел давно, и его начало в полной мере можно назвать долгожданным, - отметил Евгений Первышов. - Несмотря на сложности, которые принесет перекрытие улицы, ее необходимо приводить в порядок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»