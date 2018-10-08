На Кубани в лобовой аварии с грузовиком погибли отец и его 10-летний ребенок
Смертельное ДТП произошло вчера, 7 октября, на трассе "Белореченск-Нижневеденеевский". Автомобиль «Хендай Солярис» на большой скорости выехал на встречку и столкнулся с фурой «Скания».
Известно, что в аварии погибли двое 55-летний водитель и его 10-летний сын. Еще двое пассажиров легковушки госпитализированы с различными травмами.
- В настоящее время сотрудники ДПС проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, - прокомментировали трагедию "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, вчера, 7 октября, случилось еще одно резонансное происшествие. В Сочи на улице по дороге на Красную Поляну во время движения загорелась иномарка. Из нее прямо на ходу выпрыгнул водитель. Сам автомобиль улетел в кювет.
Эксперты экстренных служб предполагают, что машина загорелась из-за неисправности газового оборудования. Ведется расследование.