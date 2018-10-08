В Белореченском районе в смертельном ДТП сгорели мотоцикл и легковушка
Авария с участием мотоцикла и легковушки произошла вчера вечером, 7 октября.
Информация пока не подтверждается официальными службами, но очевидцы активно обсуждают ДТП в соцсетях.
- Audi ехала на большой скорости, говорят, что водитель был пьян, - пишут свидетели. - Столкнулся с мотоциклом он внезапно. Мотоциклиста отбросило на большое расстояние. Он был мерт к моменту, когда приехала скорая. Машина и мотоцикл загорелись.
Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что на трассе "Рязанская - Белореченск" в лобовом столкновении погибли двое - взрослый и 10-летний ребенок.
Предположительно, на высокой скорости легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик.
Еще двоих увезли в больницу с различными травмами.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что выезд на встречную полосу движения - риск для жизни вашей и ваших пассажиров.