В Белореченском районе в смертельном ДТП сгорели мотоцикл и легковушка

8 Окт. 09:56 2018-10-08T09:59:27+03:00

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Авария с участием мотоцикла и легковушки произошла вчера вечером, 7 октября.

Информация пока не подтверждается официальными службами, но очевидцы активно обсуждают ДТП в соцсетях.

- Audi ехала на большой скорости, говорят, что водитель был пьян, - пишут свидетели. - Столкнулся с мотоциклом он внезапно. Мотоциклиста отбросило на большое расстояние. Он был мерт к моменту, когда приехала скорая. Машина и мотоцикл загорелись.

Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что на трассе "Рязанская - Белореченск" в лобовом столкновении погибли двое - взрослый и 10-летний ребенок.

Предположительно, на высокой скорости легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик.

Еще двоих увезли в больницу с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что выезд на встречную полосу движения - риск для жизни вашей и ваших пассажиров.