В Анапе наркоман разгуливал по оживленной трассе

8 Окт. 11:00 2018-10-08T11:04:33+03:00

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Инцидент произошел в районе Анапы. Прямо по проезжей части автодороги Новороссийск — Керчь вальяжно разгуливал мужчина. Его заметили полицейские на патрульно-постовом автомобиле.

Выяснилось, что местному жителю 52 года, но он отказался свернуть с проезжей части в более безопасное место. Тогда силовики задержали его и доставили в отдел полиции, предварительно свозив на экспертизу.

Она показала, что мужчина находится в наркотическом опьянении. В его кармане нашли 1,5 грамма синтетического наркотика.

- Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - За хранение наркотических веществ ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что в Курганинском районе неплательщик алиментов прятался от приставов в бельевом шкафу. Его выудили оттуда и отвезли в суд.