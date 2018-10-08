В Анапе наркоман разгуливал по оживленной трассе
Инцидент произошел в районе Анапы. Прямо по проезжей части автодороги Новороссийск — Керчь вальяжно разгуливал мужчина. Его заметили полицейские на патрульно-постовом автомобиле.
Выяснилось, что местному жителю 52 года, но он отказался свернуть с проезжей части в более безопасное место. Тогда силовики задержали его и доставили в отдел полиции, предварительно свозив на экспертизу.
Она показала, что мужчина находится в наркотическом опьянении. В его кармане нашли 1,5 грамма синтетического наркотика.
- Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - За хранение наркотических веществ ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что в Курганинском районе неплательщик алиментов прятался от приставов в бельевом шкафу. Его выудили оттуда и отвезли в суд.