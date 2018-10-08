2018-10-08T11:30:34+03:00
Спорт

Туапсинский спортсмен завоевал награду Юношеских Олимпийских игр

Абрек Нагучев взял "серебро" в дзюдо
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: kubansport.ruФото: kubansport.ru
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Юношеские Олимпийские игры стартовали вчера, 7 сентября, в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. И в копилке кубанской спортивной школы уже есть первая награда. Престижное второе место в соревнованиях по дзюдо занял туапсинец Абрек Нагучев. В финале он встречался с спортсменом из Азербайджана Вугаром Талибовым. Но в это схватке он стал вторым. Бронза напополам досталась испанцу и доминиканцу.

Кубань в составе российской сборной атлетов в возрасте от 14 до 18 лет представляют 10 спортсменов – это баскетболисты Никита Ремизов и Хасан Кипкеев, легкоатлетки Олеся Солдатова и Виолетта Игнатьева, акробат Анатолий Сливков, каратист Роберт Авакимов, дзюдоист Абрек Нагучев, волейболист Денис Шекунов, гандболистка Анастасия Скрипка, а также Анастасия Шамонова, которая отстаивает честь страны и региона в соревнованиях по боксу.

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